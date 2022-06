Redação com Lusa

Pedro Silva, que na véspera tinha terminado o prólogo no 53.º lugar, demorou mais dois segundos do que o vencedor, tal como os compatriotas Hélder Gonçalves (39.º), João Medeiros (57.º), Afonso Silva (72.º) e Pedro Pinto (75.º), enquanto o outro elemento da seleção portuguesa de sub-23, Fábio Fernandes, foi 118.º, com mais 11.51 minutos

O ciclista Pedro Silva voltou hoje a ser o melhor português na Corrida da Paz, que decorre na República Checa, ao terminar na 16.ª posição a primeira etapa da prova que foi vencida pelo dinamarquês Sebastian Kolze Changizi.

Changizi percorreu os 131,5 quilómetros entre Jesenik e Rymarov em 03:20.10 horas, com o mesmo tempo do checo Pavel Bittner e do britânico Samuel Watson, segundo e terceiro colocados, respetivamente.

Pedro Silva, que na véspera tinha terminado o prólogo no 53.º lugar, demorou mais dois segundos do que o vencedor, tal como os compatriotas Hélder Gonçalves (39.º), João Medeiros (57.º), Afonso Silva (72.º) e Pedro Pinto (75.º), enquanto o outro elemento da seleção portuguesa de sub-23, Fábio Fernandes, foi 118.º, com mais 11.51 minutos.

A Corrida da Paz, que decorre até domingo, é liderada por Pavel Bittner, com menos um segundo do que Changizi, segundo, e Watson, terceiro, sendo que Pedro Silva é o português mais bem colocado na geral, no 47.º posto.