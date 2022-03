Paris-Nice: recital da Jumbo-Visma dá vitória a Laporte no primeiro dia

João Almeida (UAE Emirates) acabou a etapa no 40.º posto, o mesmo que ocupa na geral, liderada por Laporte, com quatro segundos sobre Roglic e seis sobre Van Aert

A Jumbo-Visma ocupou hoje os três primeiros lugares da primeira etapa do Paris-Nice, com o ciclista francês Christophe Laporte a cruzar primeiro a meta, à frente do esloveno Primoz Roglic, segundo, e do belga Wout van Aert, terceiro.

A equipa "partiu" o pelotão nos últimos 10 quilómetros e depois o trio isolou-se na frente a 5.000 metros da meta, com os três a cortarem juntos a meta, erguidos sobre as bicicletas, após as duas "estrelas" terem "cedido" o triunfo a Laporte, tornando o francês o primeiro camisola amarela da prova.

Os três corredores da Jumbo-Visma cumpriram os 159,8 quilómetros, com princípio e fim em Mantes-la-Ville, em 3:48.38 horas, gastando menos 19 segundos do que o francês Pierre Latour (TotalEnergies), quarto, com o pelotão a entrar a 22.

Nesse grupo estava João Almeida (UAE Emirates), no 40.º posto o mesmo que ocupa na geral, liderada por Laporte, com quatro segundos sobre Roglic e seis sobre Van Aert.

O dia esperava-se disputado ao "sprint", mas a estratégia superior da formação neerlandesa apanhou o pelotão desprevenido e sem capacidade de resposta.

Na segunda-feira, a segunda de oito etapas da 80.ª edição da corrida até ao Sol, como é conhecida, liga Auffargis a Orleães em 159,2 quilómetros maioritariamente planos.