Paraciclista Telmo Pinão com recorde pessoal nos Mundiais de pista

Redação com Lusa

Português fechou o top 10 da prova de contrarrelógio de um quilómetro.

O português Telmo Pinão foi 10.º classificado na prova de contrarrelógio de um quilómetro dos Mundiais de paraciclismo de pista em Saint-Quentin-en-Yvelines, França, batendo o recorde pessoal nesta prova.

O atleta paralímpico fez um desempenho de superação na classe C2, ao bater em quase dois segundos o seu anterior máximo, concluindo este crono em 1.20,668 minutos.

O francês Alexandre Leauté venceu a prova, com um novo recorde mundial, agora cifrado em 1.08,365, e comanda também a tabela do omnium, que agrega várias provas.

Nesta classificação, Pinão é nono, com 48 pontos, longe dos 80 de Leauté, dos 76 do segundo classificado, o japonês Shota Kawamoto, e dos 68 do terceiro, o irlandês Chris Burns.

No sábado, o português compete na perseguição individual, um esforço de três quilómetros, que tem pódio por si só e conta também para a classificação do omnium.