"Para mim, o Mauricio devia estar no estrangeiro. Vai ter um futuro risonho"

Rafael Reis, vencedor do contrarrelógio deste domingo e companheiro do uruguaio na Efapel, fez um balanço positivo da participação na Volta a Portugal 2021.

Vitória no contrarrelógio: "Melhor mesmo era termos ganho a geral com o Mauricio [Moreira], era esse o nosso principal objetivo. Pessoalmente, as coisas acabaram por me correr bastante bem."

Senso coletivo: "Nos últimos dias, não estava a pensar no pessoalmente, estava a pensar na equipa e no Mauricio, que acho que era quem estava em melhores condições para vencer a Volta. Acabou por ter um azar no contrarrelógio, tínhamos tudo bem programado. Os meus tempos hoje [domingo] eram para ele se guiar e sabíamos que se ele conseguisse fazer os meus tempos ou batê-los que vencia a Volta."

"É difícil, porque um contrarrelógio, uma Volta perde-se por um segundo, ganha-se por um segundo. E mesmo com a queda, acabou por perder mesmo assim por 10 segundos, o que não é nada. Mais as penalizações na etapa da Serra [da Estrela]... era claramente o homem mais forte da Volta e ele vai ter um futuro risonho, seguramente. Seja em Portugal ou no estrangeiro. Para mim, ele devia estar no estrangeiro. Sempre demonstrou uma grande qualidade e aqui demonstrou também."