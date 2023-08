"Para mim, estar na Volta a Portugal já era um prémio, e ganhar na Guarda..."

Luis Ángel Maté venceu a sexta etapa da Volta.

A declarada paixão de Luis Ángel Maté pela Volta a Portugal foi retribuída, com o ciclista espanhol a vencer na Guarda, local de redenção para a Glassdrive-Q8-Anicolor, que definitivamente entregou a sua liderança ao amarela Artem Nych.

Um dia após a desgraça na Torre, a Glassdrive-Q8-Anicolor sacrificou Frederico Figueiredo, excessivamente marcado por todos os rivais, para manter vivo o sonho de ganhar a 84.ª edição, lançando o russo de 28 anos para a frente da corrida, sem que nenhum dos adversários, nomeadamente a conformista Efapel, conseguisse anular a iniciativa. Resultado? Nych é o novo camisola amarela, depois de ser segundo na sexta etapa, atrás do veterano corredor da Euskaltel-Euskadi, o único entre os favoritos que ousou responder-lhe.

"Gosto muito de Portugal, da Grandíssima. Para mim, estar aqui já era um prémio, e ganhar na Guarda, uma cidade de grande tradição ciclista, é incrível para mim. Estou muito, muito contente", declarou um sorridente Maté, que nos bastidores da Volta já tinha confessado não querer retirar-se sem passar pela prova rainha do calendário velocipédico português.

Aos 39 anos, o espanhol que participou em 17 grandes Voltas e correu 10 anos no WorldTour, mais concretamente na Cofidis, foi o primeiro a cortar a meta, após 04:24.59 horas, com o novo camisola amarela a ser segundo, a 14 segundos. Vindo da fuga do dia, Iván Cobo foi terceiro, a 47, bem à frente dos candidatos ao pódio, nomeadamente António Carvalho (ABTF-Feirense), Figueiredo ou Henrique Casimiro (Efapel) e ainda do destronado camisola amarela Delio Fernández, que chegaram pouco mais de dois minutos depois.

Embora tenha sido Maté a ganhar na véspera de descanso, foi Nych o grande vencedor da sexta etapa, depois de se ter tornado no incontestável líder da Glassdrive-Anicolor-Q8; vai passar o dia de descanso de amarelo, com 27 segundos de vantagem sobre o galego da AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense e 30 sobre o suíço Colin Stüssi (Voralberg), e, sobretudo, com 01.49 minutos relativamente a "Fred", uma margem que dificilmente o atual oitavo classificado conseguirá recuperar.

Os acidentados 168,5 quilómetros entre Penamacor e a cidade mais alta de Portugal convidavam à formação de uma fuga e ela não tardou: ao quilómetro 16, Antonio Soto (Euskaltel-Euskadi), Nícolas Sessler (Global 6 Cycling), Moran Vermeulen (Voralberg) e Pedro Pinto (Efapel) isolaram-se e incentivaram outros a segui-los.

Rafael Reis, o primeiro camisola amarela desta edição, e o seu companheiro Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor), Calum Johnston (Caja Rural), Ibon Ruiz e Iván Cobo (Kern Pharma), Óscar Pelegrí (Burgos-BH), Unai Iribar (Euskaltel-Euskadi), Tiago Antunes (Efapel), César Fonte (Rádio Popular-Paredes-Boavista) e o também ex-líder João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) uniram-se pouco depois à frente da corrida, seguida à distância pela equipa de Fernández.

Bem depois de Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor), o campeão "destronado", ter sido assistido pelo carro médico, os 13 conquistaram uma vantagem que chegou a aproximar-se dos seis minutos aquando da primeira passagem pela Guarda.

As cinco contagens de montanha espalhadas pelos últimos 70 quilómetros da sexta etapa foram eliminando homens na fuga e no pelotão, que hoje encolheu com várias desistências, nomeadamente do espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), terceiro em 2017 e 2018, e de Emanuel Duarte (Efapel), 12.º classificado no ano passado.

Com César Fonte interessado em lutar pela montanha, os seus companheiros de fuga foram deixando o "boavisteiro" somar pontos, que no final lhe valeram a liderança daquela classificação, numa luta completamente "ofuscada" pela batalha pela geral. No inclinado empedrado de Aldeia Viçosa, Moreira acelerou para levar Frederico Figueiredo na roda, mas o camisola amarela e os outros candidatos, à exceção de Jesus del Pino (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), estavam atentos.

A movimentação do campeão em título, definitivamente entregue ao papel de gregário, reduziu o grupo a 10, com Fernández a ficar sem apoio.

Tal como em 2021, quando ganhou na Guarda, "Fred" atacou na subida a Videmonte e deixou o camisola amarela em dificuldades, levando consigo apenas Henrique Casimiro, que preferiu não trabalhar, mais interessado em preservar um hipotético futuro lugar no pódio do que em dar já hoje um passo decisivo nessa direção - é sexto, a 01.08 minutos.

Sem a colaboração do veterano da Efapel, e com Nych a fazer pela vida atrás, Figueiredo, o alvo número um de marcação de todos os candidatos, abdicou da sua iniciativa e, quase seguramente, da vitória final da Volta a Portugal, uma vez que, quando o grupo se reuniu, foi a vez de o russo atacar, na companhia de Maté.

Os dois engataram nos homens que ainda seguiam na fuga, com Reis a ajudar o seu colega a dilatar a diferença para mais de um minuto, uma margem que Nych ainda aumentou, num verdadeiro exercício de contrarrelógio até à meta, feito na companhia do credenciado espanhol da Euskaltel-Euskadi, de Cobo e Fonte.

Já dentro da subida final, o russo desferiu um ataque na frente e levou consigo o espanhol da Euskaltel-Euskadi, que, com mais anos de experiência no pelotão, soube esperar pelo momento certo - os derradeiros 300 metros - para alcançar a tão desejada vitória na Volta a Portugal.

"Era uma etapa muito difícil de interpretar, porque ninguém esperava o que se passou ontem [segunda-feira] com a Glassdrive. Hoje, assumiu o comando e dinamitou a corrida. Sabíamos que ia ser muito duro, muito difícil, mas soubemos interpretar bem o que aconteceu e lutar pela vitória aqui na Guarda, que era o objetivo", resumiu o espanhol.

Agora, os 109 resistentes desta Volta a Portugal irão descansar, regressando à estrada na quinta-feira, para a exigente ligação de 162,6 quilómetros entre Torre de Moncorvo e o alto do Larouco (Montalegre), onde a meta coincide com uma das duas contagens de montanha de primeira categoria da sétima etapa.