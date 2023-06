Owen Lightfoot escapa e vence segunda etapa da Volta a Portugal do Futuro

No sábado, o pelotão enfrenta a etapa rainha da prova, antes do final no domingo, com 127,5 quilómetros que ligam Sernancelhe a São Pedro do Sul.

Owen Lightfoot (Maglia Tecnosylva/Bembibre) venceu a segunda etapa da Volta a Portugal do Futuro, vingando a fuga do dia, com o espanhol Sergi Darder (High Level-GSport) a segurar a liderança da geral individual.

O ciclista britânico, de 19 anos, impôs-se na chegada a Castelo branco, após 140,7 quilómetros iniciados em Figueiró dos Vinhos, após integrar a fuga do dia, formada a 70 quilómetros da partida, batendo o português François Vie (Credibom/LA Alumínios/Marcos Car), segundo.

O luso Pedro Pinto (Fonte Nova/Felgueiras) foi terceiro, com os fugitivos a chegarem com 51 segundos de vantagem sobre o camisola amarela, Sergi Darder, que cruzou a meta em quinto.

O espanhol tem agora dois segundos de vantagem sobre o companheiro de equipa Francesc Benassar, segundo, com o britânico Alexander Ball (maglia Tecnosylva/Bembibre) em terceiro, liderando ainda por pontos e na juventude.

Pedro Pinto lidera a montanha da prova para escalões jovens, com a Maglia Tecnosylva/Bembibre na frente por equipas.

