Operação Prova Limpa: ADoP notifica ciclistas e W52-FC Porto vai justificar produtos

Alguns dos corredores foram notificados pela Autoridade Antidopagem de Portugal e informaram a equipa terem explicação para os medicamentos que tinham em casa.

Alguns dos 11 ciclistas da W52-FC Porto foram esta terça-feira notificados pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), pois têm de justificar a posse de medicamentos nas suas residências, revistadas a 24 de abril pela Polícia Judiciária, durante a operação "Prova Limpa". Se não o fizerem no prazo de 10 dias, ou as suas explicações não forem consideradas válidas, serão suspensos.

Os ciclistas portistas, que depois do Campeonato Nacional de Estrada seguiram para um estágio em altitude, em Navacerrada, arredores de Madrid, informaram a direção da equipa estarem "tranquilos", por acharem que nenhum dos comprimidos que carecem de explicação será considerado substância dopante. Todos eles, refira-se, tiveram resultados negativos - e conformes com os passaportes biológicos - nas análises efetuadas pela ADoP nessa madrugada do Grande Prémio O JOGO, o que permitiu à equipa continuar a competir. Se algum dos corredores for realmente acusado da posse de substâncias dopantes, o código de conduta da equipa permite à W52-FC Porto o despedimento imediato e com justa causa.

Os dragões não vão estar quinta-feira à partida do Grande Prémio de Torres Vedras, que logo depois da operação "Prova Limpa" tomou a decisão de não os convidar, estando atualmente a preparar o Grande Prémio Douro Internacional (14 a 17 de julho), seguindo-se o GP Anicolor (24 de julho), Clássica Vilafranca de Ordizia (dia 25), em Espanha, e GP Mortágua (dia 31) antes da Volta a Portugal (4 a 15 de agosto). A W52-FC Porto já questionou a organização da maior prova nacional, sendo informada de que será convidada se até lá a ADoP não decretar suspensões.

A O JOGO, o novo diretor-desportivo dos portistas, Jorge Henriques - rendeu Nuno Ribeiro, que foi suspenso -, garantiu que a equipa "mantém os mesmos objetivos e encara com tranquilidade o desenrolar do processo". "Aos ciclistas só tenho dito que têm de continuar a fazer o seu trabalho, pois é para isso que lhes pagam e têm os vencimentos em dia. Estão em altitude porque aqui se trabalha de forma séria e é assim que se preparam vitórias", terminou.