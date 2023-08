Oficial: UAE Team Emirates anuncia António Morgado

Ciclista português, de 19 anos, assinou por quatro anos com a UAE Emirates. Junta-se a João Almeida, Rui Oliveira e Ivo Oliveira.

António Morgado foi este domingo oficializado na UAE Emirates, que representará a partir de 2024, tal como O JOGO adiantou em primeira mão. O ciclista português, de 19 anos, assinou um contrato de longa duração, de quatro anos, e dá, assim, o salto para uma das melhores equipas do mundo e para o World Tour quando está ainda no segundo ano como sub-23.

Também disputado pela britânica Ineos e pela belga Quick-Step, com as quais estagiou, a Emirates não hesitou e ofereceu um contrato com valores importantes ao jovem de Salir do Porto, nas Caldas da Rainha, acreditando no imenso potencial do vice-campeão do mundo de juniores de 2022.

Morgado, que concorre atualmente pela Hagens Berman Axeon, já foi dominador no escalão júnior e leva três triunfos no ano de estreia como sub-23, sendo um corredor ofensivo, com talento a subir e uma ponta final que o pode tornar candidato a clássicas duras, além de provas por etapas. Passando várias semanas por ano a treinar com João Almeida, do qual é conterrâneo, em 2024 acompanhará o amigo, que cumprirá o terceiro de cinco anos de contrato, e Rui Oliveira e Ivo Oliveira, os quais, como O JOGO noticiou, renovaram até 2026.

Abrindo esta época a vencer o Tour de Rhodes, na Grécia, o planodo corredor das Caldas da Rainha é atacar a Volta a França do Futuro, a partir de 20 de agosto, querendo lutar pela vitória.

"Estou a chegar a uma equipa com muita vontade e ambição. Estou muito feliz por ter esta oportunidade, sempre sonhei com isto. As pessoas que conheço nesta equipa falaram-me muito bem e estou entusiasmado por fazer parte. Estou pronto para trabalhar arduamente e conseguir atingir grandes coisas com a UAE", afirmou Morgado, citado pelo site da equipa dos Emirados Árabes Unidos.