Oficial: Primoz Roglic lidera Jumbo-Visma na Volta a Itália de 2023

Roglic, de 33 anos, vai disputar o Giro pela terceira vez, depois de ter sido terceiro em 2019 e 58.º em 2016, na sua estreia em grandes Voltas.

O esloveno Primoz Roglic, três vezes vencedor da Volta a Espanha em bicicleta, vai liderar a Jumbo-Visma na edição de 2023 da Volta a Itália, anunciou esta quinta-feira a equipa neerlandesa.

Roglic, de 33 anos, vai disputar o Giro pela terceira vez, depois de ter sido terceiro em 2019 e 58.º em 2016, na sua estreia em grandes Voltas.

No ano seguinte, participou no Tour, terminando no 38.º posto, naquela que foi a primeira de cinco participações, que se saldaram num quarto lugar em 2018 e num segundo em 2020, tendo desistido nas últimas duas edições.

Roglic foi operado em outubro ao ombro direito para evitar que se volte a deslocar, depois de ter abandonado devido a quedas as últimas edições do Tour, no qual desistiu antes da 15.ª etapa, já depois de ter deslocado o ombro na quinta tirada, e da Vuelta, antes da partida da 17.ª tirada, quando seguia no segundo lugar.

"Primoz Roglic vai estar na partida da Volta a Itália de 2023", lê-se no Twitter do Giro, em resposta à promessa do esloveno deixada na página da sua equipa na mesma rede social: "Caro Giro, voltamos a ver-nos em maio, com amor, Roglic".

O campeão olímpico de contrarrelógio confirmou a presença na prova italiana durante o estágio, em Espanha, que terminou na quarta-feira.

"É uma corrida que eu amo mas ainda não a venci. Ainda estou a recuperar de uma cirurgia, mas, em maio, espero estar em boa forma. De qualquer das formas, vou fazer tudo para alcançar a vitória", afirmou Roglic, citado pela Jumbo-Visma.

Em 2022, o vencedor da "corsa rosa" foi o australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe).

A 106.ª edição da Volta a Itália vai ser disputada entre 06 e 28 de maio, entre Fossacesia Marina, palco da partida para o contrarrelógio individual da primeira etapa rumo a Ortana, e Roma.