"O Roglic já teve um mau dia, hoje foi o João Almeida..."

Declarações de Geraint Thomas (INEOS), líder do Giro, após a 18ª etapa marcada pela perda de tempo de João Almeida, que desceu ao terceiro posto da geral

"Sim, é uma boa vantagem [39 segundos] para o João Almeida", disse Geraint Thomas (INEOS), líder do Giro, questionado no final da 18ª etapa da prova italiana. "É como é. O Primoz [Roglic] teve um mau dia, o João Almeida teve hoje um mau dia... É importante manter uma certa constância, pensar dia a dia, subida a subida", afirmou.

"Estou satisfeito com o resultado na etapa. Senti-me bem durante o dia, fui controlando. O Primoz [Roglic] atacava, abrandava, atacava... Não foi fácil perceber como é que ele estava, realmente. Nos últimos dois quilómetros atacou, esteve muito forte. Mas, no geral, fiquei satisfeito com o meu desempenho".