"O João Almeida cresceu muito, está alcançar uma dimensão importante"

João Almeida, de 24 anos, impôs-se a Thomas no final dos 203 quilómetros da 16ª etapa do Giro

João Almeida (UAE Emirates) venceu esta terça-feira a 16.ª etapa da Volta a Itália, no alto do Monte Bondone, subindo a segundo da geral individual atrás do britânico Geraint Thomas (INEOS).

"O João Almeida cresceu muito. É um ciclista jovem, é um rapaz que sempre esteve bem e está alcançar uma dimensão importante. Fizemos um teste hoje, ele estava bem", disse Fabrizio Guidi, um dos diretores da UAE Emirates, entrevistado no final da etapa pela RAI, estação pública de televisão italiana.

Almeida, de 24 anos, impôs-se a Thomas no final dos 203 quilómetros entre Sabbio Chiese e Monte Bondone, com os dois a cortarem a meta após 5:53.27 horas. O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) foi o terceiro, a 25 segundos.

Nas contas da geral, o português, que já liderava a juventude, subiu a segundo, a 18 segundos do britânico da INEOS, que recuperou a camisola rosa, enquanto Roglic é terceiro, a 29.