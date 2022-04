Nuno Ribeiro e José Rodrigues libertados, mas suspensos de funções

Diretor desportivo e adjunto da W2-FC Porto foram detidos, por suspeitas de crimes relacionados com doping.

Nuno Ribeiro, diretor desportivo da W52-F.C. Porto, e José Rodrigues, adjunto da equipa, foram libertados ao início da noite de segunda-feira. Ambos, recorde-se, foram detidos por suspeitas de crimes relacionados com a utilização de produtos de dopagem de atletas.

Nuno Ribeiro e José Rodrigues ficam, no entanto, obrigados a apresentações semanais no posto policial da área de residência. Também estão obrigados a suspender as funções que desempenhavam na equipa de ciclismo e de contactar um com o outro, assim como com os restantes arguidos deste processo.

Haverá, segundo o Correio da Manhã, um recurso relativamente à suspensão de funções.

Nuno Ribeiro foi detido no domingo passado, no Hotel Turismo de Trancoso, o que originou a desistência da W2-FC Porto do Grande Prémio O JOGO, que terminou esta segunda-feira.

Recorde-se que José Rodrigues também é diretor desportivo da equipa de ciclismo Fortuna Maia, mas esta alheia ao caso.