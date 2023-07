Niedermaier vence quinta etapa do Giro feminino, Beatriz Pereira 145.ª

Redação com Lusa

Prova continua a ser liderada pela neerlandesa Annemiek van Vleuten (Movistar).

A ciclista alemã Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Racing) venceu esta terça-feira a quinta etapa da Volta a Itália feminina e subiu ao segundo posto da geral, que continua a ser liderada pela neerlandesa Annemiek van Vleuten (Movistar).

A alemã, de apenas 20 anos, completou os 105,6 quilómetros entre Salassa e Ceres com o tempo de 03:14.02 horas, e com um ataque a 24 quilómetros da meta bateu Annemiek van Vleuten, que chegou nove segundos depois, enquanto em terceiro ficou a neozelandesa Niamh Fisher-Black (Team SD Worx), já a 01,26 minutos da vencedora.

A italiana Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), que estava em segundo na geral no início da etapa, seguia junto a van Vleuten, mas acabou por cair na última descida do dia e perdeu bastante tempo, estando agora no 17.º posto, já a mais de oito minutos na "maglia rosa".

Com o segundo posto na etapa, a neerlandesa da Movistar, que vai deixar o ciclismo no final da temporada, reforçou a liderança da geral, com 2,07 minutos de vantagem para Niedermaier, que subiu a segundo, enquanto em terceiro está a norte-americana Veronica Ewers (EF Education-TIBCO-SVB), a 2,18.

Aos 40 anos, a ciclista da Movistar está cada vez mais perto de revalidar o título na Volta a Itália e de somar o seu quarto triunfo na geral da prova, que venceu em 2022, 2019 e 2018.

Beatriz Pereira (Bizkaia Durango), única representante portuguesa na prova depois do abandono de Maria Martins (Fenix-Deceuninck), foi 145.ª na quinta etapa, a 40,14 minutos, estando na geral no 147.º posto, a 01:25.11 horas.

Na quarta-feira, a sexta etapa, de 104,4 quilómetros, vai começar e terminar em Canelli, num percurso essencialmente plano, com apenas duas contagens de montanha de terceira categoria.