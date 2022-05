Nibali: "Fiz tanto, durante tanto tempo, mas agora é a altura certa"

Vincenzo Nibali venceu as três grandes Voltas

Redação com Lusa

Ciclista italiano anunciou retirada no final da temporada 2022.

O italiano Vincenzo Nibali (Astana), um de sete ciclistas que venceram as três grandes Voltas, anunciou esta quarta-feira, após a quinta etapa da Volta a Itália, que vai terminar a carreira no final do ano.

"Estava à espera desta etapa há algum tempo, há anos. Foi aqui que comecei a correr e a treinar, e queria confirmar aqui que este é o meu último Giro e a minha última temporada", disse o ciclista.

Em casa, na sua cidade natal de Messina, o "tubarão" deu conta, entre lágrimas, que "está na hora de terminar". "Fiz tanto, durante tanto tempo, mas agora é a altura certa", admitiu.

Nibali, que faz 38 anos em novembro deste ano, venceu a Volta a Espanha em 2010, o Giro em 2013 e 2016, e a Volta a França em 2014.

Só outros seis ciclistas na história venceram as três grandes Voltas: Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Alberto Contador, e outro ciclista ainda no ativo, Chris Froome (Israel-Premier Tech).

Numa carreira recheada de triunfos, nota ainda para dois triunfos no Tirreno-Adriático, duas conquista da Volta à Lombardia, a Milão-Sanremo de 2018, várias etapas nas grandes Voltas e dois títulos nacionais de fundo.

O siciliano conta 11 participações no Giro, nove no Tour e seis na Vuelta, tendo marcado presença em quatro Jogos Olímpicos.

Nesta edição da "corsa rosa", Nibali é 30.º da geral, numa época em que tem previsto regressar à Volta a França e também à "Il Lombardia".