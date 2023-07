Nelson Oliveira e o arranque do Tour: "Não esperávamos nada disto..."

Redação com Lusa

Movistar, equipa do português, perdeu Enric Mas após queda.

Nelson Oliveira lamentou este sábado a desistência do espanhol Enric Mas, devido a queda, na primeira etapa da 110.ª Volta a França, com o ciclista português a assumir que a Movistar vai ter de redefinir estratégias após perder o líder.

"Não é certamente um dia bom para a equipa. Não esperávamos nada disto. Tínhamos um objetivo bastante claro e, infelizmente, logo no primeiro dia acabámos por perder todas as opções que tínhamos para a geral", reconheceu o ciclista de Vilarinho do Bairro (Anadia), em declarações à agência Lusa.

Enric Mas, quinto classificado na edição de 2020 da Grande Boucle e sexto no ano seguinte, abandonou a Volta a França após cair na descida que se seguiu à contagem de montanha de segunda categoria de Vivero, a 22 quilómetros da meta, situada em Bilbau.

"Agora, temos de nos sentar, dormir bem e amanhã [domingo] acordar e tentar dar a volta a tudo isto, e repensar o que podemos fazer daqui para a frente. Tínhamos umas ideias muito claras, e agora temos de pensar noutras estratégias. Infelizmente, o nosso líder caiu e não há nada a fazer", lamentou o corredor da Movistar, de 34 anos.

Segundo Nelson Oliveira, perder o líder da equipa logo no primeiro dia "é muito duro", mas o sempre otimista corredor da Movistar defendeu que "agora é pensar no que vem daqui para a frente".

A cumprir a 18.ª grande Volta da carreira e a sétima presença no Tour, Nelson Oliveira foi o melhor dos portugueses na primeira etapa da "Grande Boucle" na qual se impôs Adam Yates (UAE Emirates), no final dos 182 quilómetros com início e final na cidade espanhola de Bilbau.

Oliveira foi 63.º a 04.59 minutos, enquanto o seu colega português na Movistar, Ruben Guerreiro, perdeu 09.42 minutos.

Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), por sua vez, foi 80.º, a 08.36 minutos do primeiro camisola amarela desta edição - na geral, os três portugueses ocupam as mesmas posições, embora tenham uma diferença de mais 10 segundos para o camisola amarela.

Numa primeira comunicação nas redes sociais, a Movistar esclareceu que Mas, que já no ano passado tinha abandonado o Tour, "tem uma forte dor na zona do ombro direito" e será "examinado num centro hospitalar", indicando que mais tarde atualizará sobre o estado físico do ciclista balear, de 28 anos.