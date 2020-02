"Não vejo Amaro Antunes como ameaça. É melhor do que ser adversário"

João Rodrigues vai apostar na Volta à Turquia, mas gostaria de brilhar na Volta ao Algarve, embora não aponte ao pódio

João Rodrigues, o vencedor da última Volta a Portugal, promete um "alto nível" para a Volta ao Algarve, apesar de confessar que o seu principal objetivo, nesta primeira metade da época, virá mais tarde: será a Volta à Turquia, em abril. O ciclista da W52-FC Porto falou a O JOGO e começou por comentar, precisamente, a corrida algarvia. "É sempre uma prova importante, sobretudo para a equipa, já que eu, este ano, não vou com a missão de discutir pódios. Mas vamos estar na discussão, tanto individual como coletivamente, e darei todo o apoio aos meus colegas", explicou João Rodrigues.

"Alterei um pouco o meu calendário", prosseguiu, aludindo aos excelentes - e recentes - inícios de época, que lhe valeram, por exemplo, sétimos lugares na Foia e no Malhão, há um ano, concluindo a Algarvia no nono posto. "Quero estar bem na Volta ao Alentejo [18 a 22 de março], com a ideia de revalidar o título, mas o meu grande foco, para já, é a Volta à Turquia [12 a 19 de abril]. No ano passado estive doente e não participei, mas agora gostava de lutar por um bom resultado, como o Edgar Pinto fez em 2019, quando acabou no quinto lugar."

Apesar desta aposta, João Rodrigues mantém em alta todas as suas ideias, e a preparação, primeiro na Canárias e depois no Algarve, vai ao encontro das expectativas. "Prometo um alto nível, atenção, apesar de não ir discutir a Volta ao Algarve. No ano passado, estive na Volta a Valência e os cinco dias de corrida deram-me o ritmo adequado para competir a seguir na nossa prova, onde acho que estive bem. Este ano falei com o Nuno Ribeiro, o nosso diretor desportivo, e ambos achámos que o ideal seria procurar atingir o primeiro pico de forma mais tarde, por altura da Volta à Turquia", sustenta João Rodrigues, dizendo ainda que a Algarvia será uma oportunidade para outros colegas se mostrarem.

"No imediato, temos a Volta ao Algarve, a Clássica da Arrábida e depois a Volta ao Alentejo. A equipa vai discutir a vitória em todas as provas, como sempre, e confio que a rodagem que vamos adquirindo e o valor do grupo vão tornar possível a conquista de novos êxitos", remata.

João Rodrigues aplaude o regresso de Amaro Antunes à W52-FC Porto, garantindo que o objetivo é sempre o de "ganhar tudo"

A equipa da W52-FC Porto parte, de novo, com aspirações a "ganhar tudo" em Portugal, tendo alguns reforços, entre os quais Amaro Antunes, companheiro de treino de João Rodrigues e seu conterrâneo, que regressa após dois anos na polaca CCC. Será mais um corredor com qualidade para ser chefe de fila, mas isso não preocupa. "É muito bom termos o Amaro. Estive com ele no Tavira, depois no FC Porto, é mais um algarvio em ação e ainda por cima com tremendo potencial, que reforça e bem a equipa", diz João.

O regresso de Amaro Antunes é, de resto, saudado de forma muito particular. "Não o vejo como ameaça. Torna o grupo mais forte, face à qualidade que já provou, e, estando do nosso lado, é melhor do que ser adversário", diz Rodrigues, acrescentando que "há muita estrada para percorrer e desde que a W52-FC Porto ganhe...", atira o ciclista de 25 anos, natural de Faz Fato (Tavira).

Ainda sobre os dragões, Rodrigues lembra Gustavo Veloso e Raúl Alarcón, ambos bivencedores da Volta a Portugal, endereçando palavras elogiosas. "Vai ser o último ano do Gustavo e só espero que desfrute o prazer de fazer ciclismo durante todo o ano. Quanto ao Raúl, acredito que poderá, mais uma vez, fazer a diferença. Se estiver a 100 por cento, não tenho dúvidas de que o conseguirá, sendo mais um elemento preponderante no nosso grupo."