Nacer Bouhanni com comoção cerebral após queda num treino

Redação com Lusa

O ciclista francês Nacer Bouhanni sofreu uma comoção cerebral na sequência de uma queda ocorrida durante um treino na quinta-feira, anunciou esta sexta-feira a sua equipa, a gaulesa Arkéa Samsic.

Segundo a formação gaulesa, o polémico sprinter francês, vencedor de três etapas na Volta a Itália e outras três na Volta a Espanha, sofreu "uma ligeira perda de consciência" e teve de ser suturado "no arco da sobrancelha".

"[Bouhanni] Foi submetido a exames adicionais no hospital de Benidorm [Espanha] e apresenta uma comoção cerebral, com dores de cabeça", pode ler-se na publicação da Arkéa Samsic na conta oficial da equipa na rede social Twitter.

O vencedor da classificação por pontos do Giro'2014, de 31 anos, tinha previsto iniciar a temporada na Volta à Arábia Saudita, agendada entre 1 e 5 de fevereiro.

A formação francesa, do segundo escalão do ciclismo mundial, não revelou qual será o tempo de paragem do sprinter.