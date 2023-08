Mundiais: Raquel Queirós 27.ª na short race de cross country

Redação com Lusa

Acabou longe da nova campeã do mundo da especialidade, a francesa Pauline Férrand-Prevot.

A portuguesa Raquel Queirós foi 27.ª classificada na prova de short race de cross country dos Mundiais de BTT, integrados no Campeonato do Mundo de ciclismo das várias disciplinas a decorrer em Glasgow.

A atleta olímpica em Tóquio'2020 participou na vertente mais curta do cross country, conhecida por XCC, e conseguiu o 27.º lugar, antes da corrida principal, o XCO ou cross country olímpico, no sábado.

Queirós acabou longe da nova campeã do mundo da especialidade, a francesa Pauline Férrand-Prevot, que se impôs por quatro segundos à neerlandesa Puck Pieterse, segunda, e por nove à britânica Evie Richards, terceira.

Na luta pelos títulos mundiais júnior, Rafael Sousa foi 35.º e Beatriz Guerra 45.ª, enquanto o novo campeão do mundo de elite masculina é o neozelandês Samuel Gaze, à frente do francês Victor Koretzky, segundo, e do campeão olímpico de XCO, o britânico Thomas Pidcock, hoje terceiro.