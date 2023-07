Mundiais de estrada: João Almeida em Glasgow, Rui Costa não

Federação Portuguesa de Ciclismo anunciou os convocados para a prova de estrada dos Mundiais

A Federação Portuguesa de Ciclismo anunciou os convocados para a prova de fundo dos Mundiais de Glasgow, a decorrer no dia 6 de agosto. André Carvalho, da Cofidis, Nelson Oliveira e Ruben Guerreiro, da Movistar, estão na lista de José Poeira e acompanham João Almeida, da UAE Emirates.

A grande ausência é Rui Costa, que já em 2022 não competira pelas Quinas, o que é sempre um destaque por tratar-se de um ex-campeão do mundo. O ciclista da Intermarché-Wanty realizou o Tour, tal como Oliveira e Guerreiro.

Como duas das vagas para a prova de fundo são também utilizadas para a prova de contrarrelógio, no dia 11, Nelson Oliveira e João Almeida voltam a marcar presença nas duas competições.

Dos 39 corredores lusos presentes nas várias especialidades do ciclismo, a equipa mais numerosa será a de sub-23, que agrega António Morgado e Gonçalo Tavares (Hagens Berman Axeon), Daniel Lima (Israel Premier Tech Academy), Diogo Gonçalves (Santa Maria da Feira/Segmento d'Época/Reol) e Lucas Lopes (Electro Hiper Europa). Disputam a prova de fundo no dia 12 de agosto, mas Morgado e Tavares também participam no contrarrelógio, três dias antes.

O selecionador nacional do ciclismo feminino de estrada, José Luis Algarra, convocou quatro ciclistas, que apenas correrão as respetivas provas de fundo. A elite Vera Vilaça (Massi-Tactic Women Team) e a sub-23 Daniela Campos (Bizkaia Durango) competem no dia 13.

Por fim, as ambições da pista terão as melhores armas. O Mundial é uma chance imperdível para somar pontos e lutar pela presença nos Jogos Olímpicos. Como tal, Gabriel Mendes comanda as tropas habituais: Ivo Oliveira e Rui Oliveira (UAE Team Emirates), Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA), João Martins (Rádio Popular-Paredes-Boavista) no masculino e Daniela Campos (Bizkaia Durango) e Maria Martins (Fenix-Deceuninck) no feminino.