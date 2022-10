Mundiais de ciclismo de pista: "Temos sempre a ambição de chegar a um lugar de pódio"

Portugueses nos Mundiais de pista em busca de resultados e ranking.

Cinco ciclistas portugueses participam de hoje a domingo nos Mundiais de pista de Saint-Quentin-en-Yvelines, entre conseguir "os melhores resultados possíveis" e pontos valiosos no ranking mundial, de olho nos Jogos Olímpicos Paris'2024, disse o selecionador nacional Gabriel Mendes.

"De forma global, a estratégia é esta: pontuar o máximo possível e fazer a melhor classificação possível. (...) Temos sempre a ambição de poder chegar a um lugar de pódio. Agora, estamos num campeonato do mundo, as corridas de pista a este nível são sempre muito competitivas e há sempre um grande grau de incerteza", avalia o técnico, em entrevista à Lusa.

Portugal estará representado por Ivo Oliveira (perseguição individual e madison), Rui Oliveira (scratch e madison), João Matias (omnium, eliminação e pontos), no masculino.

No feminino, a única atleta olímpica portuguesa no ciclismo de pista, Maria Martins, compete no omnium e no scratch, com Daniela Campos na eliminação e nos pontos.

A escolha dos atletas para cada prova "está de acordo com o plano de trabalho" e para otimizar em que corridas podem "responder da melhor maneira".

Assim, em termos de objetivos, Gabriel Mendes tem como clara "primeira linha as provas do programa olímpico, no caso o omnium e o madison, em masculinos, e o omnium feminino".

A pontuação neste campeonato do mundo não conta diretamente para Paris'2024, mas para o ranking de nações que leva aos Mundiais de 2023, determinantes, e condiciona também a participação noutros eventos, de Europeus a Taças das Nações.

"Nas provas individuais cronometradas, nomeadamente a perseguição individual, o objetivo é o Ivo procurar melhorar a sua marca. Esperamos uma competição com um conjunto de corredores com muita qualidade e grande exigência. (...) Se melhorarmos o nosso tempo, já será muito bom", comentou o técnico.

Ivo Oliveira, de resto, tem pergaminhos nesta disciplina, uma vez que foi vice-campeão mundial na especialidade em 2018, sendo um de dois medalhados em Mundiais de elite presentes na convocatória, ao lado de Tata Martins, bronze no scratch em 2020.

As "corridas de pelotão" trazem uma incerteza acrescida, já que provas como o madison, o scratch, os pontos e o concurso olímpico do omnium, que agrega quatro corridas, têm muita "imprevisibilidade quanto aos lugares de pódio".

O quinteto luso em prova vai correr sob as tábuas que receberam os Mundiais de 2015 e que, mais tarde, acolherão as provas de pista dos Jogos Olímpicos Paris'2024, o grande objetivo nacional, que procura aumentar o lote de apurados depois da presença única de Maria Martins.

"É sempre importante ter experiência competitiva no velódromo que receberá os Jogos, mas temos um trabalho árduo pela frente que começa agora", alerta Gabriel Mendes.

Nesta fase "muito importante, de abordagem ao início da qualificação olímpica", redobra-se a necessidade "de trabalhar bastante, e bem", para atingir o apuramento, algo que é bastante claro para todos os corredores".

"Nada está decidido à partida, há um trabalho árduo e precisamos do nosso melhor nível", lembra.

Os Mundiais de ciclismo de pista arrancam hoje, em Saint-Quentin-en-Yvelines, e decorrem até domingo em França, com a participação de mais de 350 atletas de 40 países diferentes.