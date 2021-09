Mundiais de ciclismo: António Morgado sexto classificado na prova de fundo de juniores

Redação com Lusa

O português António Morgado terminou esta sexta-feira na sexta posição a prova de fundo de juniores dos Mundiais de ciclismo de estrada, em Leuven, na Bélgica, onde o norueguês Per Strand Hagenes se sagrou campeão.

Com um ataque a cerca de seis quilómetros da meta, Hagenes conseguiu assegurar o triunfo, cumprindo os 121,4 quilómetros em 02:43.48 horas, dando o primeiro título mundial da categoria à Noruega.

O francês Romain Grégoire foi segundo classificado, a 19 segundos de Hagenes, com o estónio Madis Mihkels a ser o mais rápido no sprint pela medalha de bronze, chegando à frente de um grupo, que cortou a meta a 24 segundos do vencedor.

António Morgado foi sexto, com o mesmo tempo de Mihkels, tal como Gonçalo Tavares, que foi 22.º posicionado.

Lucas Lopes e Diogo Pinto, os outros dois portugueses presentes, não concluíram a prova.