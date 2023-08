Mundiais de ciclismo: António Morgado foi o melhor português no contrarrelógio sub-23

Gonçalo Tavares, por seu turno, acabou na 38.ª posição

António Morgado, 27.º classificado, foi esta quarta-feira o melhor português na prova de contrarrelógio individual para sub-23 do Campeonato do Mundo de Estrada, em Stirling, Escócia.

Num percurso quase sempre plano, com 36,4 quilómetros maioritariamente planos, António Morgado fez uma prova consistente e equilibrada ao longo de todo o percurso, passando a meta com 45'56''53, mais 2'56''07 do que o vencedor, o italiano Lorenzo Milesi.

Gonçalo Tavares, por seu turno, acabou na 38.ª posição, com 46'43''87.

Portugal voltará a competir nos contrarrelógios deste Mundial na sexta-feira, dia da prova masculina de elite, com João Almeida e Nélson Oliveira. A distância será a percorrer pelos corredores de elite será de 47,8 quilómetros.

Leia também Internacional LaLiga: Atlético inscreve João Félix, Barcelona só tem 11 jogadores Manafá ainda não foi inscrito pelo Granada. O Barcelona não conseguiu ainda inscrever nenhum reforço a dois dias de começar o campeonato. O Real Madrid não teve problemas e inscreveu todos