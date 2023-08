Mundiais de ciclismo: António Morgado é medalha de prata

António Morgado foi segundo classificado na prova de estrada do Mundiais de ciclismo, no escalão de Sub-23

António Morgado foi segundo classificado na prova de fundo do Campeonato do Mundo de sub-23, em Glasgow, sendo o mais rápido do quinteto que perseguiu o francês Axel Laurance, novo campeão mundial, ao terminar com dois segundos de vantagem sobre o português.

O jovem de Salir do Porto, nas Caldas da Rainha, repetiu o feito do ano passado, pois fora medalhado de prata no Mundial de juniores, mas estando agora em estreia no escalão superior.

Foi mais uma exibição ao nível do já famoso "Bigodes", pois Morgado atacou nas últimas voltas, foi superando os vários grupos de fugitivos e acabou por se juntar ao eslovaco Martin Svrcek, ao britânico Jack Rootkin-Gray, ao italiano Lorenzo Milesi e ao alemão Moritz Kretschy, que perseguiram o já isolado Laurance.

Svrcek puxou por mais tempo um grupo em que a colaboração era pouca, mas nas duas últimas voltas já foi o português a fazer um enorme esforço, ao mesmo tempo que lamentava não ter água.

Tornou-se surpreendente, até porque o italiano Milesi era favorito no grupo, a forma como Morgado ainda teve forças para acelerar na reta da meta e garantir mais uma prata.

O quase conterrâneo de João Almeida, de 19 anos, é corredor da norte-americana Hagens Berman Axeon, mas já assinou um acordo por quatro temporadas com a UAE Emirates, que passará a representar no próximo ano.