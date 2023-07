Motos banidas por um dia e multas depois de "travarem" Pogacar no Tour

Momento marcou a etapa 14 da Volta a França.

As duas motos que obstruiram Tadej Pogacar quando este acelerou para ganhar a montanha em Joux Plane (e oito segundos de bonificação, que foram depois para Vingegaard), no decorrer da etapa 14, foram banidas por um dia pelo júri da Volta a França.

Uma levava um câmara da France Télévisions e a outra o fotógrafo do L'Équipe, tendo todos os seus ocupantes sido ainda multados com 500 francos suíços [517 euros no câmbio atual] cada. O motard e o fotógrafo da AFP receberam punição idêntica, por também violarem os regulamentos.

"Ataquei uma última vez, com as últimas forças que me restavam, mas as motos não saíram da frente", lamentou o ciclista esloveno.

Pogacar, de 24 anos, está agora a 10 segundos de Vingegaard e reconheceu que procurava os oito segundos atribuídos no Col de Joux Plane - conquistou apenas cinco -, mas também os 10 concedidos ao vencedor da etapa, que este sábado foi o espanhol Carlos Rodríguez (INEOS), novo terceiro da geral, a 04:43 minutos do camisola amarela.