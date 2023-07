Miguel Ángel López, ciclista colombiano, suspenso por suspeitas de doping

Suspeitas remontam a 2022, antes da realização da Volta a Itália.

O ciclista colombiano Miguel Ángel López (Team Medellín) foi suspenso esta terça-feira, de forma provisória, pela Union Cycliste Internationale (UCI), devido a suspeitas de doping que remontam a 2022, nas semanas que antecederam a realização da Volta à Itália.

"Com base numa investigação conduzida pela Agência Internacional de Testes (ITA), incluindo provas obtidas das autoridades espanholas de aplicação da lei (Guarda Civil) e da Organização Espanhola de Antidoping (CELAD), a UCI notificou hoje Miguel Ángel López sobre uma possível violação da regra antidoping (ADVR). A UCI decidiu suspender provisoriamente o ciclista enquanto espera por uma decisão final", informou o organismo, por via de comunicado.

Em dezembro, um relatório divulgado pelo jornal espanhol ABC revelou que o tribunal de Cáceres estava em posse de documentos que apontavam que o ciclista teria recebido uma dose de menotropina antes do arranque do Giro de 2022, com uma reação adversa a poder ter sido a razão que levou à sua desistência.

Recorde-se que, na mesma altura, a Astana rescindiu contrato com o colombiano, alegando novos elementos que apontam para uma "provável ligação" com o médico espanhol Marcos Maynar, investigado num caso de tráfico de medicamentos.