Michael Woods vence isolado segunda etapa do Gran Camiño na Galiza

Redação com Lusa

Canadiano venceu a "batalha" de veteranos ao distanciar-se já dentro do último quilómetro do espanhol Alejandro Valverde, após uma subida que "quebrou" vários concorrentes

O ciclista Michael Woods (Israel-Premier Tech) venceu isolado, esta sexta-feira, a segunda etapa do Gran Camiño, na subida ao Miradouro de Ézaro, arrebatando a liderança da classificação geral individual.

Woods, de 35 anos, venceu a "batalha" de veteranos ao distanciar-se já dentro do último quilómetro do espanhol Alejandro Valverde (Movistar), de 41, que teve de se contentar com o segundo posto, a 16 segundos.

O espanhol Rubén Fernández (Cofidis) foi terceiro, a 37 segundos, após a "empinada" subida até ao Miradouro de Ézaro, presença habitual na Volta a Espanha, testar o pelotão.

A subida final "quebrou" grande parte dos corredores, com o espanhol Delio Fernández (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) como melhor representante do contingente de equipas lusas, no sétimo lugar, a 42 segundos.

O campeão nacional de fundo, José Neves (W52-FC Porto), chegou logo a seguir, em oitavo, a 45, com Tiago Antunes como melhor da Efapel, em 11.º. Tiago Machado foi o melhor da Rádio Popular-Paredes-Boavista, no 35.º posto.

Na classificação geral, Woods lidera com a mesma margem que abriu na etapa para o pódio do dia, com Delio Fernández em sétimo e José Neves em oitavo.

Nas classificações secundárias, a Efapel é a melhor equipa portuguesa, no sétimo posto, com Pedro Miguel Lopes (Rádio Popular-Paredes-Boavista) no nono lugar da tabela da juventude.

De fora das equipas portuguesas, os "emigrantes" Nelson Oliveira (Movistar), 69.º na tirada, e Daniel Viegas (EOLO Kometa), 106.º, trabalharam para os chefes de fila.

No sábado, a terceira e penúltima etapa liga Maceda a Luintra, em 148,4 quilómetros de perfil acidentado e chegada em alto, antes do contrarrelógio decisivo no domingo.