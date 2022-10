Mercado no ciclismo: César Fonte prestes a ser confirmado no Boavista

Já alinhou pelos axadrezados entre os anos de 2014 e 2016.

César Fonte está prestes a ser confirmado como o mais recente reforço da Rádio Popular-Paredes- Boavista para a temporada de 2023. Ao que O JOGO apurou, o polivalente e combativo corredor, natural de Viana do Castelo, estará a ultimar os detalhes para assinar pelos axadrezados, onde já alinhou entre os anos de 2014 e 2016.

O ciclista esteve nas duas últimas épocas na Kelly-Simoldes-Oliveirense e, em 2022, destacou-se com o segundo posto na Clássica de Viana, ou seja, a correr em casa, e com o triunfo na quarta etapa Grande Prémio do Douro Internacional.

O Boavista ainda ultima outras contratações, sendo certo que, para já, mantém dois corredores fortes para a montanha. Hugo Nunes e Luís Fernandes já renovaram pela equipa, recordando que este último terminou no quarto posto da Volta a Portugal, o seu melhor lugar de sempre na prova.