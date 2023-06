Melissa Maia sétima classificada no Europeu de maratona BTT

Redação com Lusa

A ciclista portuguesa Melissa Maia foi este domingo sétima classificada no Campeonato da Europa de maratona BTT (XCM), em Laissac, França, que teve José Dias como melhor luso no masculino, no 17.º posto.

A ciclista portuguesa participou pela Korpo Activo/Penacova, justificando o título de campeã nacional ao fechar os 80 quilómetros da prova em 4:45.47 horas, a mais de 18 minutos da nova campeã europeia, a alemã Aldelheid Morath.

Morath deixou a francesa Estelle Morel a 5.17 minutos, enquanto a suíça Irina Luetzelschwab fechou o pódio, a 8.25. Na mesma prova, Leandra Gomes foi 27.ª e Ana Tomás 29.ª.

A Seleção Nacional participou na corrida masculina, com José Dias, campeão português em título, a ser 17.º, a 12.35 minutos do vencedor, o belga Wout Alleman, que se isolou e bateu o italiano Fabian Rabsteiner, segundo, por 2.01, com o alemão Simon Schneller em terceiro, a 4.52.

Também pela seleção, Guilherme Mota acabou em 28.º e Gonçalo Amado em 30.º, numa corrida que, assumiu o selecionador Pedro Vigário, citado em comunicado da Federação Portuguesa de Ciclismo, "não correu como desejado".

Filipe Francisco e Tiago Ferreira desistiram e desfalcaram as aspirações lusas, enquanto Dias "fez uma corrida em progressão, acabando bem, embora longe do pódio" que esperavam.