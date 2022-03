Mauro Schmid vence na abertura da Semana Internacional Coppi e Bartali

Redação com Lusa

Mauro Schmid (QuickStep Alpha Vinyl) venceu esta terça-feira, isolado, a primeira etapa da Semana Internacional Coppi e Bartali, um triunfo que o deixa na frente da geral individual.

Schmid, de 22 anos, cumpriu os 164,6 quilómetros com partida e chegada em Riccione em 4:12.58 horas, batendo uma dupla da INEOS, com o irlandês Eddie Dunbar no segundo posto, a dois segundos, e o britânico Ethan Hayter em terceiro, a 16.

Na geral, o suíço leva seis segundos de vantagem para o irlandês e 22 para o britânico.

Daniel Viegas (EOLO Kometa), único português em prova, cedeu mais de 14 minutos para o vencedor e cortou a meta em 134º.

Na quarta-feira, a segunda de cinco etapas volta a sair de Riccione e estende-se por 165,9 quilómetros até Longiano, com três contagens de montanha de terceira categoria, uma por cada passagem em Roncofreddo.