Mauricio Moreira no GP O JOGO: "Teria gostado muito de que o Artem Nych fosse o vencedor"

Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor) venceu a quarta etapa do Grande Prémio O Jogo, reforçando a liderança da classificação geral individual na chegada a Boticas, no distrito de Vila Real.

O vencedor da Volta a Portugal em 2022 impôs-se hoje ao cabo de 168,4 quilómetros, iniciados também em Boticas, num dia marcado pela montanha, em que o uruguaio se impôs face a um colega de equipa, o russo Artem Nych, segundo, e a Joaquim Silva (Efapel), terceiro.

No dia mais longo da corrida, e no mais exigente no que à montanha diz respeito, formou-se uma fuga numerosa de 14 elementos e que chegou a ter perto de dois minutos, mas não mais que isso por força do domínio da Glassdrive e da Efapel quanto ao pelotão.

Moreira manteve-se na frente, escudado por Nych, e conseguiu suster o ataque de Joaquim Silva, que segundo o camisola amarela fez "uma subida muito, muito boa", mas foi prejudicado pelo vento frontal.

"Num grupo de três [a discutir a vitória em etapa], ter dois da mesma equipa dá uma tranquilidade muito grande. Teria gostado muito de que o Artem fosse o vencedor. Merece, qualquer um merece, por todo o trabalho que têm feito. (...) Conseguimos fazer um bom dia, mais um de camisola amarela e menos um até ao final do Grande Prémio. Seguramente vão continuar a dar guerra", analisou o ciclista, em declarações ao jornal da organização.

Na geral, Mauri tem agora oito segundos de vantagem em relação a Joaquim Silva, com outro companheiro de equipa, Rafael Reis, no terceiro posto, a 21.

A 11.ª edição da prova termina no feriado de 25 de abril, na terça-feira, com partida e chegada em Paredes, no distrito do Porto, com uma tirada de 143,2 quilómetros que é teoricamente favorável a sprinters, o que deixa Moreira mais tranquilo quanto a alterações finais na geral.