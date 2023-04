Mauricio Moreira lidera GP O JOGO/Leilosoc, mas avisa: "Vai ser uma grande luta"

Mauricio Moreira com a camisola amarela

Venceu o contrarrelógio de Pinhel e assumiu a liderança da geral individual.

Mauricio Moreira venceu na manhã deste domingo a contrarrelógio da segunda etapa do Grande Prémio O JOGO/Leilosc, com início e fim em Pinhel, e conquistou a camisola amarela.

"O Grande Prémio O JOGO ainda não acabou mas é uma alegria muito grande esta etapa já estar ganha. Agora é dar tudo para acabar da melhor maneira", afirmou, esperando dificuldades para o que resta até terça-feira.

"Todas as etapas são difíceis, este contrarrelógio deixa sempre sequelas para a tarde, amanhã será um dia com muita montanha, bastante duro. No último dia, em Paredes, é para romper pernas e a isso juntas o cansaço destes dias, pelo que vai ser uma grande luta até ao final", disse ainda.

Top-10 do contrarrelógio:

1. MOREIRA Mauricio GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR 0:25:19.58

2. SILVA Joaquim EFAPEL CYCLING 0:25:23.63

3. GRIGOREV Aleksandr EFAPEL CYCLING 0:25:33.14

4. REIS Rafael GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR 0:25:36.26

5. CASIMIRO Henrique EFAPEL CYCLING 0:25:40.56

6. PTGOMES Luis KELLY SIMOLDES UDO 0:26:07.78

7. CLOYAZUN Carlos AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO 0:26:18.72

8. Artem GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR 0:26:19.24

9. PTNUNES Hugo RADIO POPULAR /PAREDES/ BOAVISTA 0:26:21.96

10. GONÇALVES Gaspar EFAPEL CYCLING 0:26:22.00

Top-10 da geral individual:

1. MOREIRA Mauricio GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR

2. SILVA Joaquim EFAPEL CYCLING +4s

3. GRIGOREV Aleksandr EFAPEL CYCLING +14s

4. REIS Rafael GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR +17s

5. CASIMIRO Henrique EFAPEL CYCLING +21s

6. GOMES Luis KELLY SIMOLDES UDO +48s

7. CLOYAZUN Carlos AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO +59s

8. NYCH Artem GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR +1m

9. NUNES Hugo RADIO POPULAR /PAREDES/ BOAVISTA +1m02s

10. GONÇALVES Gaspar EFAPEL CYCLING +1m03s