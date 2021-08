Mauricio Moreira é o primeiro líder do 30.º Grande Prémio JN

Efapel dominou o prólogo realizado em Gondomar, colocando ainda António Carvalho na segunda posição e Luís Mendonça na quarta.

O 30.º Grande Prémio Jornal de Notícias abriu com mais uma festa da Efapel, que conquistou a camisola amarela com Mauricio Moreira e colocou três ciclistas nos quatro primeiros lugares do prólogo de 1,8 quilómetros realizado em Gondomar.

Moreira, segundo classificado na Volta a Portugal e vencedor esta época do Grande Prémio Douro Internacional e da Volta ao Alentejo, fez o rápido exercício da Avenida da Conduta em 2m11s, batendo por apenas 493 milésimas de segundo o seu colega António Carvalho.

Aleksandr Grigorev, russo da Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel, foi o terceiro, a 946 milésimas do uruguaio, que esta época se tem revelado um dominador de contrarrelógios, mesmo em distâncias curtas como a de Gondomar, onde se corria em duas longas retas, dando algum favoritismo aos sprinters.

O domínio da Efapel ficou ainda expresso no quarto lugar de Luís Mendonça, a 1 segundo do colega, e à frente de Leangel Linarez, da Tavfer-Meadinsot-Mortágua, que ficou a 2 segundos.

Daniel Mestre, na sexta posição, e também a 2 segundos, foi o melhor da W52-FC Porto, que teve João Rodrigues em 12.º, a 4 segundos, e José Neves em 41.º, a 9 segundos, enquanto o último vencedor, Ricardo Mestre, fazia o 59.º tempo, a 11 segundos.

O 30.º Grande Prémio JN tem ainda esta tarde a primeira etapa, com partida às 15h25 da Avenida da Conduta, em Gondomar, e chegada pelas 17h38 à Avenida D. João II, em Gaia.

Serão 85,8 km com quatro contagens de montanha de 3.ª categoria, as duas últimas, em Minas de Pejão (16h49) e Canedo (17h03), já dentro dos últimos 30 km. A corrida irá sair de Gondomar rumo a Melres (15h54) e Entre-os-Rios (16h16), dirigindo-se depois para Gaia.