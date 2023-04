Mauricio Moreira e a conquista do GP O JOGO: "Estamos no caminho certo"

Uruguaio da Glassdrive-Q8-Anicolor foi o primeiro a triunfar em todas as três provas da Global Media, celebrando em Paredes a 32.ª vitória da carreira

Mauricio Moreira confirmou em Paredes a conquista do 11.º Grande Prémio O JOGO/Leilosoc, um triunfo esperado depois de ter ganho o contrarrelógio em Pinhel e também a etapa-rainha, em Boticas. "Estamos no caminho certo e vamos continuar", comentou o líder da Glassdrive-Q8-Anicolor.

O uruguaio de 27 anos, que está a fazer a terceira época em Portugal, conseguiu um feito único, ao transformar-se no primeiro ciclista que conquistou todas as três provas da Global Media, uma por época: lançou-se para o estrelato em 2021, com o triunfo surpreendente no Grande Prémio Douro Internacional, fechou a época de 2022 a ganhar o Grande Prémio Jornal de Notícias, semanas depois de conquistar a Volta a Portugal, e completou a série com este Grande Prémio O JOGO/Leilosoc.

"Este é um momento feliz para mim e para toda a equipa. Não foi a primeira vitória da época, mas sim a primeira geral por etapas do ano. É para isto que equipa trabalha e se revela forte", disse Mauricio Moreira, que abriu a época conquistando a Clássica da Primavera, para na corrida de O JOGO ser o mais forte em duas das cinco etapas e na geral.

"Isto é um impulso na confiança, estamos a começar a época e ainda tenho muito para melhorar, no treino e na alimentação, mas este resultado dá confiança para continuar", declarou em Paredes, fechando com um elogio à Glassdrive-Q8-Anicolor: "É este núcleo muito forte que temos na equipa que nos destaca e vamos tentar conquistar mais corridas".

Mauricio Moreira, natural de Salto e filho daquele que foi considerado o melhor ciclista do Uruguai, emigrou para a Europa em 2016, mas os quatro anos na espanhola Caja Rural, embora lhe valessem oito triunfos, não revelaram todo o seu valor e acabou por descer ao escalão inferior, correndo pelo Vigo-Rias Baixas. Foi aí, numa equipa amadora, que a Glassdrive-Q8-Anicolor (na altura Efapel) o descobriu e lançou.

Moreira somou no Grande Prémio O JOGO/Leilosoc a 32.ª vitória da carreira, entre profissionais e sub-23, tendo 18 desde que chegou a Portugal - poderão subir a 19, caso lhe seja atribuída a Volta a Portugal de 2021, por desclassificação de Amaro Antunes.

No calendário português, ao ter Volta, JN, O JOGO, Douro Internacional e também a Volta ao Alentejo, apenas lhe faltam duas das corridas por etapas mais famosas, Volta ao Algarve e Grande Prémio de Torres Vedras, sendo o seu palmarés o mais completo dos corredores no ativo em Portugal.