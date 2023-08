Mauricio Moreira após o prólogo: "A dor de pernas foi de início ao fim"

Declarações de Mauricio Moreira (terceiro na etapa e na geral) no final do prólogo da 84.ª Volta a Portugal em bicicleta, disputado em Viseu, no total de 3,6 quilómetros

Sobre o prólogo: "Estou contente acima de tudo por a equipa ter iniciado esta Volta com o pé direito, muito contente pelo Rafa, que mais uma vez demonstra que praticamente não tem rival neste tipo de esforço. Acho que todo o coletivo está mais do que contente e começamos da melhor maneira."

Explosividade: "Individualmente também muito contente. Sei que é um esforço muito curto para mim. Não tenho essa explosividade para estes esforços, mas consegui passar da melhor maneira e só tenho de estar contente com o resultado."

Conclusões: "A dor de pernas foi de início ao fim, mas acho que a parte mais dura é o final, os últimos 700, 800 metros. É muito difícil tirar uma conclusão num esforço tão curto, porque basicamente a dor nas pernas é de início ao fim. Mas acho que tenho de estar contente com o resultado e amanhã [quinta-feira] começa a verdadeira Volta".