Matxin e os portugueses da UAE Emirates: "Oliveira dão tudo pelos outros, Rui Costa é inteligente

Joxean Matxin com Rui Oliveira na última Volta a Espanha

Manager espanhol revelou a O JOGO a sua satisfação com o trabalho dos gémeos de Gaia e do poveiro

Tendo contratado João Almeida até 2026, a UAE Emirates, equipa vencedora da Volta a França - e que esta época já soma 31 triunfos -, terá na próxima época quatro portugueses. Para manager geral e principal diretor-desportivo, Joxean Matxin, isso é um motivo de satisfação.

"Teremos quatro portugueses e todos com muita qualidade", disse o técnico espanhol a O JOGO, passando a particularizar sobre os corredores que já orienta há vários anos.

"Os irmãos Ivo e Rui Oliveira são jovens e já têm um palmarés espetacular na pista. Têm feito um bom trabalho e admiro-os, porque não hesitam em prejudicar as suas ambições para ajudar os colegas. São muito importantes nas clássicas, ajudando corredores como Trentin ou Kristoff. Ambos são importantes na equipa, têm um nível muito elevado e um grande motor", disse sobre os gémeos gaienses.

Quanto a Rui Costa, que orienta desde que, em 2014, o poveiro se mudou para a atual equipa, na altura ainda patrocinada pela Lampre, destaca os nove triunfos que obteve desde então, assim como a sua reconversão na passada Volta a França.

"Com Rui Costa tivemos uma grande conversa este ano. Queremos que ele continue a ganhar e a fazer segundos e terceiros lugares, mas também percebemos como podia ser importante a ajudar os outros. Isso ficou provado com o que fez pelo Tadej no Tour", diz Matxin.

Rui Costa deverá continuar a desempenhar um importante papel no apoio da Tadej Pogacar, explica ainda o espanhol. "Para o seu futuro será muito importante ter essa característica: além de lutar para ganhar, ter corridas para ajudar os outros. É uma pessoa inteligente e percebeu que desta forma será um dos pilares da equipa", concluiu o diretor-desportivo da UAE Emirates.