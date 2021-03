Mathieu van der Poel vence terceira etapa do Tirreno-Adriático ao sprint

Mathieu van der Poel Mathieu venceu a terceira etapa do Tirreno-Adriático

Redação com Lusa

Wout van Aert continua a liderar e os portugueses subiram todos na geral: João Almeida para sétimo, Nelson Oliveira para 78.º e Rui Oliveira para o 91.º lugar.

O ciclista holandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) venceu esta sexta-feira a terceira etapa do Tirreno-Adriático ao sprint, à frente do líder da geral, o belga Wout van Aert (Jumbo-Visma).

O holandês cumpriu os 219 quilómetros entre Monticiano e Gualdo Tadino em 5:24.18 horas, batendo o rival Van Aert e o italiano Davide Ballerini (Deceuninck-QuickStep), terceiro.

Em nova edição da rivalidade entre os dois corredores, Van der Poel começou na roda de Van Aert, mas acabou por ser mais forte, e, um dia depois de Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) abrir os braços em festejo, o holandês também se levantou antes da linha de meta, mas de braços cruzados.

Seis dias depois de vencer a Strade Bianche, o corredor de 26 anos somou a terceira vitória da temporada, após ter conquistado também a etapa inaugural da Volta aos Emirados Árabes Unidos, e continua a apurar a forma para a Milão-Sanremo, em 20 de março.

Em 18.º lugar, o português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) chegou com o mesmo tempo do vencedor, beneficiando de um abandono para subir ao sétimo lugar da geral, a 20 segundos do 'maglia azzurra'.

Van Aert lidera com quatro segundos para Van der Poel, que ultrapassou o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), agora terceiro a 10.

Nelson Oliveira (Movistar) subiu ao 78.º posto da geral após cortar a meta em 58.º, enquanto Ivo Oliveira (UAE Emirates) foi 24.º na etapa, reentrando no 'top 100' para a 91.ª posição.

No sábado, a quarta etapa liga Terni a Prati di Tivo em 148 quilómetros, com duas contagens de montanha de categoria especial, a última a coincidir com a meta.