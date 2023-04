Mathieu van der Poel vence Paris-Roubaix: "Estava difícil deixá-los para trás"

Redação com Lusa

Mathieu van der Poel vence Paris-Roubaix e soma quarto Monumento

O ciclista neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) mostrou-se magistral ao vencer pela primeira vez a clássica Paris-Roubaix, o quarto Monumento da carreira, numa dobradinha da equipa, que colocou o belga Jasper Philipsen no segundo lugar.

A melhor versão de MVDP, de 28 anos, permitiu-lhe triunfar no Inferno do Norte, este domingo abençoado com sol e bom tempo, cumprindo os 256,6 quilómetros entre Compiègne e Roubaix em 5:28.41 horas, na mais rápida edição de sempre, disputada a uma média de 46,8 quilómetros por hora.

Philipsen venceu um sprint a dois com o compatriota e grande rival de Van Der Poel, Wout van Aert (Jumbo-Visma), remetido para terceiro, com ambos a 46 segundos do vencedor da "Rainha das Clássicas".

Van Aert tinha ajudado a selecionar a corrida, a 102 quilómetros da meta, aproveitando o setor de Haveluy, um dos muitos de "pavé" (empedrado) que marcam esta prova, estabelecendo uma fuga de luxo.

Além do trio, seguiam no grupo nomes como o suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ), o alemão John Degenkolb (DSM), o dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo) ou o italiano Filippo Ganna (INEOS).

Van Der Poel atacou uma, duas, três vezes, e depois conseguiu isolar-se, antes de Van Aert o apanhar, adiantar-se, e o azar bater, depois, à porta: um furo deixou o grande rival fugir para a vitória, que teve tempo de saborear no velódromo, e o sprint com Philipsen ainda o relegou para o último lugar do pódio.

Antes, Degenkolb foi encostado por Philipsen e acabou por cair, mas ainda acabou em sétimo, com Pedersen em quarto, Küng em quinto e Ganna em sexto, no dia da Jumbo-Visma ter azar: o neerlandês Dylan van Baarle, antigo vencedor, teve de abandonar devido a queda, e o francês Christophe Laporte só pôde ser 10.º após dois furos.

O pedregulho que o consagra pela primeira vez como "Rei do pavé" comprova uma grande temporada nas clássicas, em que venceu a Milão-Sanremo e agora em Roubaix, dois dos quatro Monumentos da carreira - só falta a Liège-Bastogne-Liège e a Volta à Lombardia, depois de dois triunfos na Volta a Flandres, em que este ano foi segundo.

Se o campeoníssimo neerlandês continua a engrandecer a lenda, as dúvidas amontoam-se quanto a Van Aert, o grande rival, que soma apenas um Monumento, a Milão-Sanremo de 2020, quando soma 28 anos e uma miríade de segundos e terceiros lugares que sabem a pouco.

"Senti-me forte e tentei alguns ataques, mas estava difícil deixá-los para trás. No último setor, Degenkolb caiu e tive de fechar o espaço para o Wout, e aí ele furou. Estava sozinho na frente e fui a fundo até ao fim", contou o vencedor.

O novo campeão, neto de Raymond Poulidor e "classicómano" assumido, reconheceu o "sonho" que é engrandecer o palmarés com mais uma vitória, a 42.ª na estrada enquanto profissional, mas seguramente uma das maiores, ao lado do "bis" na "Ronde", de duas Através da Flandres, a Milão-Sanremo, a Strade Bianche e a Amstel Gold Race, isto só em clássicas.

"É extraordinário, especialmente ao entrar no velódromo sozinho. Fizemos primeiro e segundo. Vamos celebrar muito, porque pode nunca mais acontecer. (...) Ao passar por Van Aert, percebi que tinha um problema, o que foi azar, porque de outra forma estaríamos os dois a disputar o final", admitiu.

Van Aert, por seu lado, mostrou-se pouco conformado com a "má sorte", até porque se sentiu "forte e bem o dia todo" e parecia ser o ciclista em melhores condições durante grande parte da corrida, que ajudou a "partir".

Rui Oliveira (UAE Emirates) foi o melhor português em prova, no 52.º posto, a 6.48 minutos, com André Carvalho (Cofidis) em 94.º, a mais de 17 minutos.

O próximo "Monumento" do ciclismo mundial disputa-se em 23 de abril, no caso a Liège-Bastogne-Liège, aí com outros protagonistas, nomeadamente o duelo entre o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), já vencedor da Volta a Flandres este ano, e o belga Remco Evenpoel (Soudal-Quick Step), campeão do mundo de fundo.