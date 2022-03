Mathieu van der Poel vence clássica Através da Flandres; Dupla portuguesa no top-100

O neerlandês de 27 anos, que tem apenas sete dias de competição esta temporada, por ter estado a recuperar dos impactos na queda sofrida na prova de "cross country" em Tóquio'2020

O ciclista neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) venceu hoje a clássica Através da Flandres, que já tinha ganho em 2019, ao bater o belga Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) ao "sprint" nos últimos metros.

O neerlandês de 27 anos, que tem apenas sete dias de competição esta temporada, por ter estado a recuperar dos impactos na queda sofrida na prova de "cross country" em Tóquio'2020, somou o segundo triunfo da época ao cumprir os 183,7 quilómetros entre Roeselare e Waregem em 4:05.39 horas, com os dois primeiros classificados a chegarem isolados aos últimos metros.

Aí, Benoot nem tentou "sprintar", deixando Van der Poel erguer os braços ainda antes de cortar o risco, acabando por aplaudir o adversário e cruzar a meta com um segundo de diferença, depois de ambos integrarem um grupo restrito que se isolou na frente nos últimos 10 quilómetros.

A INEOS atacou a quase 70 quilómetros da meta, lançando o britânico Tom Pidcock, que acabou no terceiro lugar a cinco segundos, na frente, junto com outros favoritos, deixando para trás o esloveno Tadej Pogacar, que ainda tentou apanhar o grupo a solo, sem sucesso.

A frente da corrida foi enfrentado o empedrado e as várias subidas até aos últimos quilómetros, onde se sucederam as movimentações, de Pidcock, Van der Poel e Benoot mas também do suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ), que acabou em sexto, ou do belga Victor Campenaerts (Lotto Soudal), quarto.

Na estreia em clássicas da Flandres, o esloveno Tadej Pogacar chegava com sete vitórias, mais do que qualquer outro ciclista, e a parecer cada vez mais "desumano", pelo domínio nas corridas em que participa.

Já vencedor da Strade Bianche em 2022, o bicampeão do Tour acabou por mostrar um lado humano, conseguindo "apenas" fechar o "top 10", como melhor da sua equipa, um resultado para o qual o colega de equipa português Rui Oliveira contribuiu, acabando por cortar a meta em 87.º.

O outro português em prova, André Carvalho (Cofidis), acabou em 62.º.

No domingo, o pelotão enfrenta o segundo "Monumento" da época, e a corrida maior desta semana, na Volta à Flandres, que em 2021 coroou o dinamarquês ​​​​​​​Kasper Asgreen (Quick-Step Alpha Vinyl), num "sprint" a dois com Van der Poel, um dos grandes favoritos à vitória, que logrou em 2020.