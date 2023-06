Mathieu van der Poel tinha saudades de ganhar gerais

Ciclista da Alpecin-Deceuninck vence a Volta à Bélgica, a primeira prova por etapas desde 2020



Mathieu van der Poel é o vencedor da Volta à Bélgica e consegue a sua segunda vitória numa geral individual da carreira. O neerlandês que mantém o foco total em provas de um dia conquistou uma corrida por etapas, o que não se via há quase três anos, quando em outubro de 2020 foi o vencedor da BinckBankTour. Quinto na etapa final em Bruxelas, que foi vencida ao sprint por Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step), Mathieu fez as diferenças na 4.ª jornada, onde atacou a 36 km da meta.



O vencedor da Milão-San Remo e da Paris-Roubaix deste ano, que tem também duas Voltas a Flandres no palmarés, continua a apostar nas clássicas monumento, mas deixa claro que os adeptos podem esperar uma grande Volta a França.

"Quando ataquei nem pensei muito. Vi que tinha espaço. E produzi números que poucas vezes vi. Sinto-me em grande forma. Preciso de me testar antes de um Tour e vir aqui foi a decisão certa. Na Suíça existiam montanhas duras", explica o neerlandês, que tem 44 vitórias na estrada aos 28 anos e que terá a ambição de ganhar os Nacionais do seu país antes de arrancar na Volta a França: "Estou bem e vou lutar por isso. Além disso, tenho selecionado melhor as corridas. Estou menos tempo em estrada, mas isso é bom porque corro sempre para ganhar."



Van der Poel é cinco vezes campeão mundial de ciclocrosse e ganhou a Volta à Bélgica, com 40 segundos sobre Soren Waerenskjold, da Uno-X, campeão mundial de sub-23 de contrarrelógio, que chegou a liderar a prova depois de ganhar o crono individual da terceira etapa.