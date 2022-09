"Mathieu ​​​​​​​Van der Poel saiu para dizer-lhes que parassem, mas não da melhor maneira"

Redação com Lusa

Mathieu Van der Poel acusado de agressão a duas adolescentes

O neerlandês Mathieu van der Poel, uma das figuras do ciclismo mundial, foi detido horas antes de disputar a prova de fundo dos Mundiais de Wollongong, devido a uma altercação com duas adolescentes no hotel onde estava instalado.

A polícia da Nova Gales do Sul (Austrália), sem nunca identificar Van der Poel, confirmou à agência France-Presse ter detido um homem de 27 anos (a idade do ciclista), acusado de dois casos de "agressão" contra duas adolescentes, de 13 e 14 anos.

Libertado sob caução, Van der Poel deverá comparecer no tribunal de Sutherland, nos arredores de Sydney, na terça-feira.

O duas vezes vencedor da Volta a Flandres e primeiro líder do Giro'2022, que era um dos favoritos à conquista do arco-íris, disse aos jornalistas que regressou ao quarto às "quatro horas da manhã".

"Não é o ideal. É um desastre, mas não posso fazer nada. Darei o meu melhor", acrescentou antes do arranque da prova de fundo, da qual desistiu por estar "mentalmente destruído", segundo o manager da Alpecin-Fenix.

Christoph Roodhooft notou que MVDP tinha muitas ambições para a prova de hoje, ganha pelo belga Remco Evenepoel, antes de revelar mais detalhes do incidente em que o corredor neerlandês esteve envolvido.

"O Mathieu foi-se deitar às 21:00 e à meia-noite ainda havia barulho. Os miúdos divertiam-se no corredor e batiam na sua porta. Ele saiu para dizer-lhes que parassem, mas evidentemente não da melhor maneira", relatou, relevando que o ciclista "não conseguiu dormir" depois de regressar da esquadra.