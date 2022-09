Mathieu van der Poel é acusado de agressão a duas crianças e desiste do Mundial de ciclismo

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Segundo as informações disponíveis até ao momento Van der Poel foi dormir cedo antes da corrida, acabando por ser repetidamente acordado por duas adolescentes que batiam às portas dos quartos no hotel

Mathieu van der Poel, que era apontado como um dos favoritos na prova de elites do Mundial de ciclismo, que teve lugar em Wollongong, na Austrália, foi preso e acusado de agressão a duas adolescentes.

O ciclista dos Países Baixos ainda começou a corrida, que decorreu esta madrugada, mas acabou por desistir com menos de uma hora de corrida e cerca de 30 quilómetros percorridos.

Segundo as informações disponíveis até ao momento Van der Poel foi dormir cedo antes da corrida, acabando por ser repetidamente acordado por duas adolescentes que batiam às portas dos quartos no hotel em Brighton-Le-Sands , no sul de Sidney.

"Estava na cama desde cedo e de repente um grupo de crianças achou por bem começar a bater constantemente à minha porta. Depois de baterem algumas vezes, fartei-me e deixei de pedir que parassem de forma calma e educada. Depois, a polícia foi chamada ao local e foi quando me levaram para a esquadra", afirmou o ciclista, citado por alguns sites.