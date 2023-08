Mathieu Van der Poel é campeão do mundo de ciclismo. Apesar da queda

É o primeiro ciclista da história a ganhar no mesmo ano os monumentos Milão-Sanremo e Paris-Roubaix e os Mundiais de Estrada

Mathieu Van der Poel sagra-se campeão do Mundo de ciclismo, colocando assim um ponto final num jeum de 38 anos dos Países Baixos no Mundial de Ciclismo.

O ciclista neerlandês sagrou-se campeão mundial de fundo de estrada, apesar de ter sofrido uma queda nos derradeiros quilómetros, com o seu "arquirrival" belga Wout van Aert a ser segundo.

Van der Poel, de 28 anos, cumpriu os 271,1 quilómetros entre Edimburgo e Glasgow em 06:07.27 horas, depois de ter atacado a cerca de 20 quilómetros da meta e ter caído pouco depois. O pódio de luxo dos Mundiais foi completado por Van Aert, segundo a 01.37 minutos, e pelo esloveno Tadej Pogacar, terceiro a 01.45.

O neerlandês, que juntou o título na estrada ao do ciclocrosse, disciplina na qual é o campeão em título, sucede ao belga Remco Evenepoel no historial de vencedores, depois de ganhar uma prova atribulada, com várias quedas, entre as quais do português João Almeida, e desistências, e marcada por uma interrupção de praticamente uma hora na parte inicial, devido a uma manifestação.

Nélson Oliveira, na 46ª posição, foi o único português a concluir a corrida. Sobre João Almeida, as últimas informações, ,ao terá sofrido lesões de maior depois da queda na zona neutralizada. E vai estar no crono do dia 11.