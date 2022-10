Martina Fidanza campeã mundial de scratch após "período muito mau"

Redação com Lusa

Nos Mundiais de Saint-Quentin-en-Yvelines, menos de um ano depois de ser operada ao coração.

A italiana Martina Fidanza revalidou esta quarta-feira o título de campeã mundial de scratch, nos Mundiais de Saint-Quentin-en-Yvelines, menos de um ano depois de ser operada ao coração e passar por "um período muito mau".

Na corrida de 10 quilómetros, com 40 voltas em torno da pista até ao sprint final, sem outras formas de pontuar, a ciclista transalpina, de 22 anos, defendeu o título à frente da neerlandesa Maike van der Duin, segunda, e da britânica Jessica Roberts, terceira, numa corrida em que a portuguesa Maria Martins foi 12.ª.

Fidanza, que também tem uma prata em perseguição por equipas nos Mundiais de 2021, foi a primeira pessoa a receber uma camisola arco-íris em Saint-Quentin-en-Yvelines, no primeiro dia de provas destes Mundiais, e "transbordou" calma no pódio, onde muito sorria enquanto o hino de Itália despertava, em alguns italianos no meio de bancadas "pejadas" de franceses, o ímpeto de o cantar.

Esta tranquilidade contrasta com as emoções e provações que descreve, à Lusa, pouco depois de revalidar um título que, em 2021, foi "uma surpresa", admite.

Nessa prova, igualmente em França, mas no Velódromo de Roubaix, também bateu Van Der Duin, que voltou a ser segunda, mas aí não se cruzou com Maria Martins, que há um ano falhou a corrida por lesão.

A italiana ocupou, então, o espaço deixado vazio por uma "campeoníssima", a neerlandesa Kirsten Wild, que em 2020 tinha conquistado o terceiro de três títulos mundiais de scratch, com "Tata" Martins num inédito bronze em Mundiais para o ciclismo feminino português.

"Este ano, estava muito relaxada, então desfrutei da corrida", resume.

De frases simples e curtas, a agora bicampeã mundial explica que este resultado é "muito importante", não só para afastar quaisquer dúvidas sobre o seu talento e potencial, confirmando a "surpresa" anterior, mas para vingar provações passadas.

"Tive de ultrapassar um período muito mau durante o ano", reflete.

Fidanza foi operada em dezembro de 2021, depois de os dados dos treinos a alertarem para um batimento cardíaco muito acima do comum, "ganhando" um dispositivo que regista a atividade daquele órgão, sem funcionar como um "pacemaker".

Martina é a irmã mais nova de outra ciclista profissional, Arianna Fidanza, que tal como ela corre no pelotão de estrada, e filha de Giovanni Fidanza, que passou à descendência o gosto por ser velocista, tendo ganho etapas no Tour e no Giro, em que conquistou a classificação dos pontos.

Ainda assim, é a mais nova do "clã" Fidanza a mais bem-sucedida, em termos de títulos e vitórias, e a "vingança" das dificuldades de saúde chegou numa corrida que lhe assentou como uma luva.

"Toda a corrida esteve sob controlo pelo pelotão, o que é "super" para mim. Era assim que queria chegar à meta, num "sprint" compacto", conta, em declarações à Lusa.

Ao longo da prova, o posicionamento que teve deixou claro que trazia aspirações a revalidar o título, e não deu hipótese ao começar o "sprint", após a campainha tocar.

"Quando comecei a sprintar a uma volta do fim...", atira, sem completar um pensamento que ficou claro sob as tábuas: ganhou tanto avanço que o resto do pelotão lutou pelos lugares mais baixos do pódio.

Entre a glória e o "susto" causado pelos problemas cardíacos, além da cirurgia, não tem dúvidas de que tudo fez dela melhor ciclista - e melhor pessoa. "Pelo que passei este ano... de certeza", completa.