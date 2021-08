Marque: "Vi pela internet os tempos que fizemos no último contrarrelógio"

Alejandro Marque, ciclista do Tavira

Redação com Lusa

Declarações de Alejandro Marque, ciclista do Tavira, após a oitava etapa da Volta a Portugal, onde ocupa o segundo lugar da geral.

A prova: " "Está tudo muito interessante. Vai ser uma última etapa de montanha interessantíssima. Hoje, viram-se muitas movimentações, foi uma corrida muito atacada. Nós fizemos aquilo que tínhamos de fazer. Perdi uns segundinhos, mas estou numa posição muito boa. Amanhã [sábado] tenho de agarrar-me com unhas e dentes e perder o mínimo de segundos possível, para chegar ao contrarrelógio com as melhores opções."

Estratégia: "Efetivamente, sim [a ideia é perder o mínimo tempo na montanha]. Aí [no contrarrelógio] é um terreno que me favorece mais a mim. Está a ser uma Volta muito dura e estou a defender-me muito bem. Foi pena termos aqueles azares naquele dia [queda de Gustavo Veloso], porque tínhamos o Gustavo em segundo lugar e agora estaríamos a falar de outra maneira. Mas é o que há, é assim o ciclismo."

Contrarrelógio final: "Ainda não fiz os cálculos mentais [de quanto pode perder na Senhora da Graça], mas vi pela internet os tempos que fizemos no último contrarrelógio em Viseu, e a verdade é que tirei 50 e pouco segundos ao Amaro nesse crono. Mas nem todos os anos são iguais, depende das forças com que chegues ao último dia".