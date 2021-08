Marque, líder da Volta: "Pensei na minha mãe, que morreu depois de eu ganhar a Volta"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

Alejandro Marque, venceu a terceira etapa, com meta na Torre, passando a ser o líder da geral individual da Volta a Portugal

Um sonho de etapa: "Este é o dia com que sempre sonhei. Vencer aqui em cima é o desejo de qualquer ciclista que está na Volta a Portugal. Hoje, quando levantei os braços, passaram-me muitas coisas pela cabeça, fiquei muito contente. Ainda não tive tempo de acreditar nesta vitória. Suponho que agora, quando chegar ao hotel, pensarei no que fiz e no que alcançarei, e saborearei mais esta vitória."

Três anos sem vencer: "As vitórias são muito difíceis. E a minha última vitória tinha sido em 2018, na Volta à China, e desde aí não voltei a vencer. Às vezes, sabes o trabalho que há por trás durante todo este tempo, por isso voltar a sentir essa adrenalina que te dá uma vitória e toda a recompensa do esforço do dia a dia, é uma alegria imensa."

O público: "É um bocado como um descafeinado, festejar de máscara, mas se olharmos para trás, para o ano passado, estávamos aqui sem público. Ver milhares de pessoas na estrada já é uma vitória. Nós também nos sentimos muito mais apoiados e mais recompensados."

Amarela: "É um reencontro [com a amarela]. A verdade é que quando subi ao pódio e voltei a olhar para a amarela... são sentimentos que realmente tiveste no passado e voltas a reencontrar. São dessas coisas que nunca se esquecem.

Ao celebrar com os dedos apontados ao céu: "Pensei na minha mãe, que morreu depois de eu ganhar a Volta a Portugal. Foi um ano muito duro. Anos depois, faleceu a minha avó, que era como uma mãe para mim. Foram os dois golpes mais duros que tive no âmbito familiar e nos últimos dois quilómetros fui-me lembrando sempre delas. E na minha mulher, que está sempre a apoiar-me, assim como na equipa."

O que resta da Volta: "Vamos dia a dia. A Volta é muito comprida, os rivais também estão muito fortes. Nenhum ciclista, nenhuma equipa vão pôr-nos as coisas fáceis. Por agora, tenho a amarela, vou desfrutar amanhã [domingo] dela.

Testes à covid-19 antes da etapa: "O problema está aí, temos de viver com ele. É claro que até termos todos os resultados, sentimo-nos intranquilos, porque todo o nosso esforço pode ir água abaixo. Tivemos a sorte de nenhum de nós ter estado em contacto com essas pessoas [positivos da Caja Rural]. Foi um alívio sabermos que estávamos todos bem. Foram uns 15 minutos longos, é verdade. Estava a ficar impaciente, dizia ao Vidal [Fitas, diretor desportivo] para ir confirmar se os resultados já estavam."