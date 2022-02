Mark Cavendish vence segunda etapa da Volta aos Emirados

Mark Cavendish of Quick-Step Alpha Vinyl Team celebrates on the podium after winning the second stage of the UAE cycling tour, from al-Hudayriat island to Abu Dhabi Breakwater, on February 21, 2022. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)

Os dois portugueses presentes na prova chegaram integrados no pelotão, com Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) a chegar no 12.º posto e João Almeida (UAE Emirates) no 34.º, ambos com o mesmo tempo do vencedor

O britânico Mark Cavendish (Quick-Step) venceu esta segunda-feira ao sprint a segunda etapa da Volta aos Emirados Árabes Unidos, na qual o belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) conservou a liderança.

Os dois portugueses presentes na prova chegaram integrados no pelotão, com Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) a chegar no 12.º posto e João Almeida (UAE Emirates) no 34.º, ambos com o mesmo tempo do vencedor.

Cavendish cumpriu os 173 quilómetros entre a ilha de Hudayriyat e Abu Dhabi Breakwater em 4:20.45 horas, superando sobre a meta Philipsen, que venceu no domingo a primeira etapa e lidera a prova com um total de 9:03.03 horas, menos quatro segundos do que o russo Dmitry Strakhov (Gazprom-Rusvelo) e seis do que Cavendish, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Na classificação geral, Guerreiro é 20 e Almeida 40.º, ambos a 16 segundos do líder.

A terceira etapa da prova disputa-se na terça-feira, um cntra-relogio individual de nove quilómetros em Ajman.