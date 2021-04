Maria Martins fica no pódio da clássica Ronde de Mouscron

Redação com Lusa

Ciclista portuguesa completou o traçado belga de 121,1 quilómetros em 3:16:41 horas, sendo apenas batida ao sprint pela italiana Chiara Consonni e pela sérvia Jelena Éric.

A ciclista portuguesa Maria Martins (Drops-Le Col Tempur) ficou, esta segunda-feira, no terceiro lugar da classificação da Ronde de Mouscron, prova clássica belga que foi conquistada pela italiana Chiara Consonni.

A ciclista da Valcar-Travel&Service, de 21 anos, impôs-se ao sprint no final dos 121,1 quilómetros com partida e chegada a Mouscron, em 3:16.41 horas, e bateu a sérvia Jelena Erić e também Maria Martins, respetivamente segunda e terceira classificadas, com o mesmo tempo.

A terceira posição, alcançada esta segunda-feira, é o melhor resultado da jovem portuguesa nesta temporada, que vai estar em Tóquio2020, depois de ter conquistado uma vaga pelo ranking do omnium - será a primeira e única representante do país no ciclismo de pista.

Daniela Campos (Bizkaia Durango), a outra portuguesa em prova na clássica belga Ronde de Mouscron, foi 27.ª classificada, a dez segundos de Consonni.