Maria Martins: " É muito especial vestir esta camisola"

Ouro de Tata Martins coroou jornada medalhada de Portugal nos Europeus de pista

Os Europeus de ciclismo de pista de Grenchen não poderiam ter começado melhor para Portugal, com a seleção nacional a conquistar um ouro, com Maria Martins, e uma prata, com Rui Oliveira, nas duas primeiras provas que disputou.

Tata Martins abriu a participação portuguesa no velódromo suíço com um título europeu em scratch, conseguido com grande à vontade, num mano a mano com a espanhola Eukene Larrarte.

As duas pistards isolaram-se a 10 voltas do final e beneficiaram da desorganização das perseguidoras, com a portuguesa a levar a melhor no duelo da última volta, festejando ainda antes de cortar o risco.

"Eu e a corredora espanhola saímos a mais ou menos 10 voltas do final e, quando percebi que as voltas passavam e nós continuávamos a ganhar espaço, percebi que poderia lutar pela vitória. Senti-me bem e guardei as minhas forças para o final. É muito especial vestir esta camisola na categoria elite e estou muito feliz com esta vitória. Foi um dia perfeito", resumiu Maria Martins, citada pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

A polaca Daria Pikulik ficou com o bronze numa disciplina que consiste numa corrida de 10 quilómetros, para o pelotão feminino (no masculino são 15), e é a mais simples de descrever no que à pista diz respeito: a primeira ciclista a cortar a meta é a vencedora, sem outras formas de pontuar ao longo das 40 voltas.

A jovem portuguesa, de 23 anos, juntou o ouro de hoje à medalha de bronze conquistada na mesma disciplina no Mundial de elites de 2020.

"É uma sensação indescritível!", afirmou Maria Martins, após conquistar pela primeira vez o ouro num Europeu de elite.

Esta é mais uma página dourada de um palmarés histórico, já que Tata, como é conhecida, é pioneira no ciclismo português, tendo estreado o país na pista em Jogos Olímpicos, com um sétimo lugar no omnium em Tóquio2020, e sendo a primeira lusa a correr no pelotão WorldTour feminino, após juntar-se à equipa belga Fenix-Deceuninck.

Ainda a delegação portuguesa, que cantou o hino nacional a plenos pulmões, festejava o ouro de Maria Martins e já Rui Oliveira estava na pista a dar uma lição de tática na prova de eliminação, que foi quase perfeita, não fosse o alemão Tim Torn Teutenberg ter-se superiorizado no duelo pelo ouro.

O gaiense de 26 anos repetiu a prata alcançada nos Europeus de 2018, na mesma disciplina em que, um ano antes, tinha sido bronze.

A maior surpresa na prova de eliminação, na qual o neerlandês Philip Heijnen foi bronze, foi o quinto lugar do bicampeão mundial, o italiano Elia Viviani.