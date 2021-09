Maria Martins e Iúri Leitão tornam-se campeões nacionais de omnium

Maria Martins venceu as quatro provas femininas e Iúri Leitão levou a melhor ao somar o máximo de 197 pontos

A ciclista olímpica Maria Martins (Drops-le Col) e Iúri Leitão (Tavfer-Measindot-Mortágua) sagraram-se, este domingo, campeões nacionais de omnium, no Velódromo de Sangalhos, em Anadia.

Maria Martins, sétima em Tóquio'2020, venceu as quatro provas do omnium, que dominou por completo, num pódio completo com Daniela Campos (Bizkaia-Durango) e Beatriz Roxo (Academia de Ciclismo de Paredes).

No setor masculino, Iúri Leitão levou a melhor, com 197 pontos, superiorizando-se a João Matias (Louletano), com 165, e Diogo Narciso (Sicasal-Miticar), com 143, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

A dupla composta por Daniel Dias e Iúri Leitão conquistou o título em madison.