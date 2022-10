Maria Martins é bronze nos Mundiais de Pista

Maria Martins conquistou a medalha de bronze nos Mundiais de Pista

Maria Martins foi hoje medalha de bronze no concurso olímpico do omnium dos Mundiais de pista, em Saint-Quentin-en-Yvelines, França, o segundo pódio para Portugal nesta edição e o segundo da carreira para a lusa.

A portuguesa somou, ao todo, 99 pontos, conseguindo novo bronze em Mundiais de elite, depois de ter sido terceira na corrida de scratch do campeonato do mundo de 2020, e conseguiu nova medalha para Portugal, menos de uma hora depois do terceiro lugar de Ivo Oliveira na perseguição individual.

O título mundial foi para a norte-americana Jennifer Valente, campeã olímpica do omnium em Tóquio2020, em que Maria Martins foi sétima, somando 118 pontos, com a neerlandesa Maike van der Duin no segundo posto, com 109.